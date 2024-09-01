Украинец Богодайко стал мультимедалистом Паралимпиады в Париже

Украинские парапловцы продолжают радовать болельщиков на Играх в Париже

В воскресенье, 1 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит 4-й соревновательный день. Украинец Евгений Богодайко завоевал бронзовую награду в плавании.

Об этом сообщает "Телеграф". Украинец стал третьим в заплыве на 100 м брассом в классе SB6.

Победу на турнире отпраздновал Ян Хун из Китая, а "серебро" выиграл Нельсон Криспин из Колумбии

Напомним, на счету сборной Украины 22 награды. 1 сентября Роман Полянский принес стране "серебро" в академической гребле, прыгунья в длину Оксана Зубковская стала пятикратной паралимпийской чемпионкой.

Накануне копилка сборной Украины пополнилась медалью в настольном теннисе (Виктор Дидух и Ирина Шинкарева), а также серебряной и бронзовой наградами легкоатлетов Владимира Пономаренко и Романа Данилюка. Кроме того, Егор Дементьев выиграл "серебро" в велотреке. Вечером 31 августа урожай медалей начали собирать пловцы — Ярослав Денисенко выиграл "бронзу", Анна Стеценко — "серебро" и "бронзу", Антон Коль стал двукратным медалистом Парижа, Андрей Трусов и Евгений Богодайко выиграли "серебро" и "бронзу" в одном заплыве, а Марина Пиддубная стала третьей.