Украина выиграла первую медаль Паралимпиады в академической гребле

Украинские параатлеты продолжают ежедневно выигрывать медали в Париже

В воскресенье, 1 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит 4-й соревновательный день. Первую медаль Украине сегодня принес Роман Полянский.

Украинец финишировал вторым в академической гребле (класс PR1) на дистанции 2 км. Об этом сообщает "Телеграф".

Победу на турнире завоевал британец Бенджамин Притчард, а "бронзу" выиграл Джакомо Перини из Италии. К слову, Украина впервые выиграла медаль в этом виде спорта на Паралимпиаде в Париже. Напомним, на счету сборной Украины 20 наград.

Накануне копилка сборной Украины пополнилась медалью в настольном теннисе (Виктор Дидух и Ирина Шинкарева), а также серебряной и бронзовой наградами легкоатлетов Владимира Пономаренко и Романа Данилюка. Кроме того, Егор Дементьев выиграл "серебро" в велотреке. Вечером 31 августа урожай медалей начали собирать пловцы — Ярослав Денисенко выиграл "бронзу", Анна Стеценко — "серебро" и "бронзу", Антон Коль стал двукратным медалистом Парижа, Андрей Трусов и Евгений Богодайко выиграли "серебро" и "бронзу" в одном заплыве, а Марина Пиддубная стала третьей.