Украинка Зубковская стала пятикратной паралимпийской чемпионкой

Украинская легкоатлетка демонстрирует феноменальные результаты

В воскресенье, 1 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит 4-й соревновательный день. Украинка Оксана Зубковская стала пятикратной паралимпийской чемпионкой.

Зубковская триумфовала в Париже в прыжках в длину (класс Т2), показав свой лучший результат в сезоне 5,78 м. Об этом сообщает "Телеграф".

"Серебро" досталось Саре Мартинес из Испании, а "бронза" Линде Хамри из Алжира. Добавим, что 43-летняя Зубковская побеждает в этой дисциплине на всех Паралимпийских играх с 2008 года.

Напомним, на счету сборной Украины 21 награда. 1 сентября Роман Полянский принес стране "серебро" в академической гребле.

Накануне копилка сборной Украины пополнилась медалью в настольном теннисе (Виктор Дидух и Ирина Шинкарева), а также серебряной и бронзовой наградами легкоатлетов Владимира Пономаренко и Романа Данилюка. Кроме того, Егор Дементьев выиграл "серебро" в велотреке. Вечером 31 августа урожай медалей начали собирать пловцы — Ярослав Денисенко выиграл "бронзу", Анна Стеценко — "серебро" и "бронзу", Антон Коль стал двукратным медалистом Парижа, Андрей Трусов и Евгений Богодайко выиграли "серебро" и "бронзу" в одном заплыве, а Марина Пиддубная стала третьей.