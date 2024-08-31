Украина завоевала очередную медаль Паралимпиады в плавании

Украинские парапловцы собирают урожай медалей в Париже

В субботу, 31 августа, на Паралимпийских играх в Париже украинские пловцы вновь поднялись на пьедестал почета. На этот раз "бронзу" стране принес Ярослав Денисенко.

Об этом сообщает "Телеграф". В заплыве на 100 м на спине (класс S12) победу одержал британец Стивен Клегг, который, к слову, обновил мировой рекорд. "Серебро" досталось азербайджанцу Роману Салею.

На данный момент на счету Сине-желтых 13 наград. В третий игровой день копилка сборной Украины пополнилась медалью в настольном теннисе (Виктор Дидух и Ирина Шинкарева выиграли бронзу в миксте, класс XD17), а также серебряной и бронзовой наградами легкоатлетов Владимира Пономаренко и Романа Данилюка (толкание ядра, класс F12). Кроме того, Егор Дементьев выиграл "серебро" в велотреке (класс С5, гонка преследования).

Во второй соревновательный день Игр первую награду Украине в легкой атлетике принес метатель копья Владислав Белый (класс F38), а первое "золото" — пловец Александр Комаров. Еще одно "серебро" в копилку сборной Украины принесла Ирина Пойда, ставшей мультимедалисткой в Париже, а бегунья Наталья Кобзарь стала второй в забеге на 200 м, Т37.

Первое "серебро" сборной принес пловец Антон Коль (100 м на спине, S1). Чуть позже еще одна представительница этого вида спорта Анна Гонтар стала третьей в заплыве на 50 м вольным стилем в классе S6. В этот же день пловец Комаров стал третьим на дистанции 200 м, S5. Еще одну серебряную медаль выиграла пловчиха Пойда (200 м вольным стилем, класс S5).