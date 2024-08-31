Пловцы принесли Украине очередной двойной подиум на Паралимпиаде

Украинские парапловцы продолжают добывать медали на Играх в Париже

В субботу, 31 августа, на Паралимпийских играх в Париже Андрей Трусов и Евгений Богодайко выиграли "серебро" и "бронзу" в одном заплыве. Украинцы блестяще выступили в заплыве на 200 м комплексом (класс SM7).

Об этом сообщает "Телеграф". Победу в заплыве одержал Иньяки Базилофф из Аргентины. Добавим, что Трусов является мировым рекордсменом в этой дисциплине.

На данный момент на счету Сине-желтых 18 наград. В третий игровой день копилка сборной Украины пополнилась медалью в настольном теннисе (Виктор Дидух и Ирина Шинкарева), а также серебряной и бронзовой наградами легкоатлетов Владимира Пономаренко и Романа Данилюка. Кроме того, Егор Дементьев выиграл "серебро" в велотреке. Вечером урожай медалей начали собирать пловцы — Ярослав Денисенко выиграл "бронзу", Анна Стеценко — "серебро" и "бронзу", Антон Коль стал двукратным медалистом Парижа.

Напомним, накануне первую награду Украине в легкой атлетике принес метатель копья Владислав Белый, а первое "золото" — пловец Александр Комаров. Еще одно "серебро" в копилку сборной Украины добавила пловчиха Ирина Пойда, ставшая мультимедалисткой в Париже, а бегунья Наталья Кобзарь выиграла "серебро".

Первое "серебро" нашей команде принес Коль. Затем еще одна пловчиха Анна Гонтар стала третьей. В этот же день пловец Комаров стал третьим. Еще одну серебряную медаль выиграла пловчиха Пойда.