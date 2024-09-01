Мировой рекорд и двойной подиум: украинские пловцы творят историю на Паралимпиаде

Украинские пара пловцы блестяще выступают в Париже

В воскресенье, 1 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит 4-й соревновательный день. В плавании Украина добилась очередного двойного подиума.

Даниил Чуфаров и Михаил Сербин завоевали "бронзу" и "золото" соответственно в заплыве на 100 м на спине в классе S11. Об этом сообщает "Телеграф".

Добавим, что "серебро" досталось Давиду Кратохвилу из Чехии. Сербин в этом заплыве обновил мировой рекорд (1:05.84).

Напомним, на счету сборной Украины 25 наград. 1 сентября Роман Полянский принес стране "серебро" в академической гребле, прыгунья в длину Оксана Зубковская стала пятикратной паралимпийской чемпионкой. Кроме того "бронзу" в этот день завоевал пловец Евгений Богодайко и игрок в боччу Артем Колинько.

Накануне копилка сборной Украины пополнилась медалью в настольном теннисе (Виктор Дидух и Ирина Шинкарева), а также серебряной и бронзовой наградами легкоатлетов Владимира Пономаренко и Романа Данилюка. Кроме того, Егор Дементьев выиграл "серебро" в велотреке. Вечером 31 августа урожай медалей начали собирать пловцы — Ярослав Денисенко выиграл "бронзу", Анна Стеценко — "серебро" и "бронзу", Антон Коль стал двукратным медалистом Парижа, Андрей Трусов и Евгений Богодайко выиграли "серебро" и "бронзу" в одном заплыве, а Марина Пиддубная стала третьей.