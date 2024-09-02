Паралимпиада-2024: расписание и результаты украинцев 2 сентября (обновляется)

Украинские паралимпийцы продолжают соревноваться в Париже

В понедельник, 2 сентября, на Паралимпийских играх в Париже пройдет пятый игровой день. Украинцы будут сражаться за медали в некоторых дисциплинах.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинцев на Паралимпиаде в Париже 2 сентября. Украинцы в этот день будут соревноваться в бадминтоне, настольном теннисе, голболе, пулевой стрельбе, плавании, триатлоне и легкой атлетике.

Расписание и результаты украинцев 2 сентября на Паралимпиаде-2024 (обновляется)

9:30. Бадминтон. Оксана Козина — Мариам Боладжи (Нигерия) — 0:2: бронзовый матч

10:00. Пулевая стрельба. Ирина Ляху, Алексей Денисюк: микст, стрельба из малокалиберного пистолета, 25 м, точность

10:30. Плавание. Андрей Трусов, Юрий Шенгур: 400 м, свободный стиль, класс S7, квалификация

10:46. Плавание. Вероника Коржова: 400 м, свободный стиль, класс S7, квалификация

11:03. Плавание. Юрий Божинский, Дмитрий Василенко: 50 м, свободный стиль, класс S9, квалификация

11:13. Плавание. Сергей Паламарчук, Денис Остапченко: 50 м, спина, класс S3, квалификация

11:23. Плавание. Ольга Мальцева: 50 м, спина, класс S3, квалификация

11:33. Плавание. Василий Крайник: 100 м, брасс, класс SB14, квалификация

11:45. Настольный теннис. Александр Език: одиночный турнир, класс MS2, 1/8 финала

11:49. Плавание. Илья Яременко, Максим Веракса, Алексей Вирченко: 50 м, свободный стиль, класс S13, квалификация

11:55. Плавание. Анна Стеценко: 50 м, свободный стиль, класс S12, квалификация

12:04. Плавание. Александр Комаров: 100 м, брасс, класс SB4, квалификация

12:26. Плавание. Роман Бондаренко: 200м, свободный стиль, класс S2, квалификация

14:00. Пулевая стрельба. Ирина Ляху, Алексей Денисюк: микст, стрельба из малокалиберного пистолета, 25 м, скорость

11:48. Легкая атлетика. Оксана Ботуручук (с Никитой Барабановым): 400 м, класс T12, квалификация

13:35. Триатлон. Алиса Колпакчи: класс PTS5, финал

16:00. Голбол. Украина — Иран: четвертьфинал

17:45. Пулевая стрельба. Микст: стрельба из малокалиберного пистолета, 25 м, финал

18:00. Настольный теннис. Василий Петрунов: одиночный турнир, класс MS3, 1/8 финала

18:30. Плавание. Мужчины: 400 м, свободный стиль, класс S7, финал

18:41. Плавание. Женщины: 400 м, свободный стиль, класс S7, финал

18:52. Плавание. Мужчины: 50 м, свободный стиль, класс S9, финал

18:58. Плавание. Мужчины: 50 м, спина, класс S3, финал

19:05. Плавание. Женщины: 50 м, спина, класс S3, финал

19:13. Плавание. Мужчины: 100 м, брасс, класс SB14, финал

19:42. Плавание. Мужчины: 50 м, свободный стиль, класс S13, финал

19:47. Плавание. Женщины: 50 м, свободный стиль, класс S12, финал

20:00. Легкая атлетика. Роман Новак: метание копья, класс F64, финал

20:04. Легкая атлетика. Зоя Евсий: метание диска, класс F53, финал

20:08. Легкая атлетика. Игорь Цветов, Иван Тетюхин: 100 м, класс Т35, финал

20:09. Плавание. Мужчины: 100 м, брасс, класс SB4, финал

20:15. Легкая атлетика. Александр Литвиненко, Роман Павлик: прыжки в длину, класс Т36, финал

20:41. Плавание. Мужчины: 200 м, свободный стиль, класс S2, финал

20:45. Настольный теннис. Виктор Дидух: одиночный турнир, класс MS8, 1/8 финала

21:20. Легкая атлетика. Юлия Шуляр: 400 м, класс Т20, квалификация

21:43. Легкая атлетика, 400 м, класс T12, полуфинал, женщины.

21:45. Настольный теннис. Максим Николенко: одиночный турнир, класс MS8, 1/8 финала

Напомним, по итогам 4-х соревновательных дней на счету сборной Украины 27 наград. Накануне Роман Полянский принес стране "серебро" в академической гребле, прыгунья в длину Оксана Зубковская стала пятикратной паралимпийской чемпионкой. Кроме того "бронзу" 1 сентября завоевал пловец Евгений Богодайко, а также игрок в боччу Артем Колинько. В одном заплыве "золото" и "бронзу" выиграли Даниил Чуфаров и Михаил Сербин соответственно, третьими стали пловцы Даниил Семеникин и Анна Гонтар.

Накануне копилка сборной Украины пополнилась медалью в настольном теннисе (Виктор Дидух и Ирина Шинкарева), а также серебряной и бронзовой наградами легкоатлетов Владимира Пономаренко и Романа Данилюка. Кроме того, Егор Дементьев выиграл "серебро" в велотреке. Вечером урожай медалей начали собирать пловцы — Ярослав Денисенко выиграл "бронзу", Анна Стеценко — "серебро" и "бронзу", Антон Коль стал двукратным медалистом Парижа, Андрей Трусов и Евгений Богодайко выиграли "серебро" и "бронзу" в одном заплыве, а Марина Пиддубная стала третьей.

Первую награду Украине в легкой атлетике принес метатель копья Владислав Белый, а первое "золото" — пловец Александр Комаров. Еще одно "серебро" в копилку сборной Украины добавила пловчиха Ирина Пойда, ставшая мультимедалисткой в Париже, а бегунья Наталья Кобзарь выиграла "серебро".

Первое "серебро" нашей команде принес Коль. После этого пловчиха Анна Гонтар выиграла "бронзу". В этот же день пловец Комаров стал третьим, а еще одну серебряную медаль выиграла пловчиха Пойда.