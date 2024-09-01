Украина завоевала историческую медаль на Паралимпиаде в Париже

Сине-желтые впервые выступали на таком уровне в боче

В воскресенье, 1 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит 4-й соревновательный день. Украинский параспортсмен Артем Колинько впервые принес Украине медаль в бочче.

В полуфинале турнира Артем победил хорвата Давора Комара со счетом 4:3. Об этом сообщает "Телеграф".

Напомним, на счету сборной Украины 23 награды. 1 сентября Роман Полянский принес стране "серебро" в академической гребле, прыгунья в длину Оксана Зубковская стала пятикратной паралимпийской чемпионкой. Кроме того "бронзу" в этот день завоевал пловец Евгений Богодайко.

Что такое бочча

Накануне копилка сборной Украины пополнилась медалью в настольном теннисе (Виктор Дидух и Ирина Шинкарева), а также серебряной и бронзовой наградами легкоатлетов Владимира Пономаренко и Романа Данилюка. Кроме того, Егор Дементьев выиграл "серебро" в велотреке. Вечером 31 августа урожай медалей начали собирать пловцы — Ярослав Денисенко выиграл "бронзу", Анна Стеценко — "серебро" и "бронзу", Антон Коль стал двукратным медалистом Парижа, Андрей Трусов и Евгений Богодайко выиграли "серебро" и "бронзу" в одном заплыве, а Марина Пиддубная стала третьей.