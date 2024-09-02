Спринтер Цветов принес Украине 5 "золото" Паралимпиады, обойдя двух россиян

Украинский легкоатлет не был фаворитом забега

В понедельник, 2 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит 5-й соревновательный день. Украинский легкоатлет Игорь Цветов выиграл золотую медаль.

В забеге на 100 метров в классе Т35 Игорь финишировал первым. Об этом сообщает "Телеграф".

Второе и третье место заняли нейтральны атлеты из РФ Артем Калашян и Дмитрий Сафронов. Еще один украинец Иван Тетюхин занял шестое место. Добавим, что оба украинца показали свои лучшие результаты в карьере.

Напомним, на счету сборной Украины 33 награды на Паралимпийских играх в Париже. 2 сентября первую медаль дня Украине принес пловец Андрей Трусов, который финишировал вторым в заплыве на 400 м вольным стилем (класс S7). Кроме того, Сергей Паламарчук выиграл "бронзу", а Денис Остапченко завоевал "золото" в заплыве на 50 м на спине (класс S3), Илья Яременко и Алексей Вирченко заняли второе и третье места соответственно в заплыве вольным стилем на 50 м (класс S13).

Накануне Роман Полянский принес стране "серебро" в академической гребле, прыгунья в длину Оксана Зубковская стала пятикратной паралимпийской чемпионкой. Кроме того "бронзу" 1 сентября завоевал пловец Евгений Богодайко, а также игрок в боччу Артем Колинько. В одном заплыве "золото" и "бронзу" выиграли Даниил Чуфаров и Михаил Сербин соответственно, третьими стали пловцы Даниил Семеникин и Анна Гонтар.