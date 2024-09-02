Паралимпиада-2024: украинка выиграла "бронзу" в метании диска

Украина завоевала очередную медаль в легкой атлетике

В понедельник, 2 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит 5-й медальный день. Украина завоевала медаль в секторе для метания диска.

Украинка Зоя Евсий в классе F53 заняла третье место. Об этом сообщает "Телеграф".

Победу на турнире завоевала Элизабет Родригес Гомес из Бразилии, а "серебро" — Кэико Онидани из Японии. Добавим, что Зоя показала свой лучший результат в сезоне.

Напомним, на счету сборной Украины 35 наград на Паралимпийских играх в Париже. 2 сентября первую медаль дня Украине принес пловец Андрей Трусов, который финишировал вторым в заплыве на 400 м вольным стилем (класс S7). Кроме того, Сергей Паламарчук выиграл "бронзу", а Денис Остапченко завоевал "золото" в заплыве на 50 м на спине (класс S3), Илья Яременко и Алексей Вирченко заняли второе и третье места соответственно в заплыве вольным стилем на 50 м (класс S13). В легкой атлетике в забеге на 100 метров в классе Т35 Игорь Цветов финишировал первым, а в секторе для прыжков в длину Александр Литвиненко занял третье место в классе Т36.

Накануне Роман Полянский принес стране "серебро" в академической гребле, прыгунья в длину Оксана Зубковская стала пятикратной паралимпийской чемпионкой. Кроме того "бронзу" 1 сентября завоевал пловец Евгений Богодайко, а также игрок в боччу Артем Колинько. В одном заплыве "золото" и "бронзу" выиграли Даниил Чуфаров и Михаил Сербин соответственно, третьими стали пловцы Даниил Семеникин и Анна Гонтар.