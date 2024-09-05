Украинка Гаврисюк выиграла "бронзу" на Паралимпиаде

Украина завоевала очередную медаль в пара дзюдо

В четверг, 5 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит восьмой игровой день. Сборная Украины завоевала вторую медаль в дзюдо.

Украинка Анжела Гаврисюк выиграла поединок за "бронзу" в одиночном турнире в категории до 57 кг в классе J1. Об этом сообщает "Телеграф".

В малом финале украинка одолела Улжон Амриеву из Узбекистана со счетом 10:0.

Напомним, на счету сборной Украины 56 наград на Паралимпиаде-2024. 5 сентября первую медаль дня Украине принесла Мария Помазан, которая завоевала "золото" Паралимпиады-2024 в толкании ядра в классе F35. Кроме того, Павел Баль выиграл историческую паралимпийскую "бронзу" в велоспорте, а дзюдоистка Наталья Николайчик завоевала "золото" в категории до 48 кг в классе J1

Накануне 4 сентября в легкой атлетике "серебро" Украине принесла Мария Шпатковская, а "золото" — Анастасия Москаленко. В плавании в одном заплыве "золото" и "серебро" выиграли Ярослав Денисенко и Максим Веракса, "серебро" завоевала Анна Стеценко, а "золото" выиграла сборная Украины.