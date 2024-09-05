Українка Гаврисюк виграла "бронзу" на Паралімпіаді

Україна виборола чергову медаль у пара дзюдо

У четвер, 5 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі триває восьмий ігровий день. Збірна України здобула другу медаль у дзюдо на змаганнях у Франції.

Українка Анжела Гаврисюк виграла поєдинок за "бронзу" в одиночному турнірі у категорії до 57 кг у класі J1. Про це повідомляє "Телеграф".

У малому фіналі українка здолала Улжон Амрієву з Узбекистану з рахунком 10:0.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 56 нагород на Паралімпіаді-2024. 5 вересня першу медаль дня Україні принесла Марія Помазан, яка виборола "золото" Паралімпіади-2024 у штовханні ядра у класі F35. Крім того, Павло Баль виграв історичну паралімпійську "бронзу" у велоспорті, а дзюдоїстка Наталія Ніколайчик виборола "золото" у категорії до 48 кг у класі J1

Напередодні 4 вересня у легкій атлетиці "срібло" Україні принесла Марія Шпатківська, а "золото" — Анастасія Москаленко. У плаванні в одному запливі "золото" та "срібло" виграли Ярослав Денисенко та Максим Веракса, "срібло" виборола Анна Стеценко, а "золото" виграла збірна України.