Украина выиграла вторую медаль Паралимпиады в настольном теннисе

В этом же классе еще один представитель Украины вышел в финал

В пятницу, 6 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит девятый игровой день. Сборная Украины выиграла вторую медаль в настольном теннисе.

"Бронзу" Украине принес Максим Николенко, который в полуфинале паралимпийского турнира в классе MS8 уступил представителю Китая Шуаи Жао со счетом 2:3. Об этом сообщает "Телеграф".

В другом полуфинале украинец Виктор Дидух обыграла представителя Таиланда Писита Вангпхонпханасири со счетом 3:1 и вышел в матч за "золото". Решающая игра с представителем Китая состоится 7 сентября.

Напомним, на счету сборной Украины 63 награды на Паралимпиаде-2024. Накануне "серебро" в легкой атлетике стране принесла Людмила Данилина.

Накануне 5 сентября первую медаль дня Украине принесла легкоатлетка Мария Помазан. Затем Павел Баль выиграл историческую паралимпийскую "бронзу" в велоспорте. Украинцы в этот день выиграли три медали в дзюдо: Наталья Николайчик завоевала "золото", Анжела Гаврисюк выиграла поединок за "бронзу", еще одну "бронзу" добыл Давид Хорава. В плавании Даниил Чуфаров принес Украине "бронзу", а сборная Украины стала третьей в эстафете. Кроме того, сборная Украины по голболу впервые выиграла "серебро" на Паралимпиаде.