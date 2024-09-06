Україна виграла другу медаль Паралімпіади у настільному тенісі

У цьому класі ще один представник України вийшов у фінал

У п’ятницю, 6 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі проходить дев’ятий ігровий день. Збірна України виграла другу медаль у настільному тенісі.

"Бронзу" Україні приніс Максим Ніколенко, який у півфіналі паралімпійського турніру у класі MS8 поступився представнику Китаю Шуаї Жао з рахунком 2:3. Про це повідомляє "Телеграф".

В іншому півфіналі українець Віктор Дідух обіграла представника Таїланду Пісіта Вангпхонпханасірі з рахунком 3:1 та вийшов у матч за "золото". Вирішальна гра із представником Китаю відбудеться 7 вересня.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 63 нагороди на Паралімпіаді-2024. Напередодні "срібло" у легкій атлетиці країні принесла Людмила Даниліна.

Напередодні 5 вересня першу медаль дня Україні принесла легкоатлетка Марія Помазан. Потім Павло Баль виграв історичну паралімпійську "бронзу" у велоспорті. Українці цього дня виграли три медалі у дзюдо: Наталія Ніколайчик виборола "золото", Анжела Гаврисюк виграла поєдинок за "бронзу", ще одну "бронзу" виборов Давид Хорава. У плаванні Данило Чуфаров приніс Україні "бронзу", а збірна України стала третьою в естафеті. Крім того, збірна України з голболу вперше виграла "срібло" на Паралімпіаді.