Украинка Данилина выиграла "серебро" на Паралимпиаде в Париже

Украина завоевала медаль в утренней сессии соревнований

В пятницу, 6 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит девятый игровой день. Сине-желтые выиграли первую медаль дня в легкой атлетике.

Украинка Людмила Данилина завоевала серебряную медаль в беге на 1500 м в классе T20. Об этом сообщает "Телеграф".

Победу в забеге одержала Барбара Бегановская-Заяц из Польши, а "бронза" досталась Антонии Кейле Да Силва Баррос из Бразилии. Добавим, что Людмила показала свой лучший результат в карьере.

Напомним, на счету сборной Украины 62 наград на Паралимпиаде-2024.

Накануне 5 сентября первую медаль дня Украине принесла легкоатлетка Мария Помазан. Затем Павел Баль выиграл историческую паралимпийскую "бронзу" в велоспорте. Украинцы в этот день выиграли три медали в дзюдо: Наталья Николайчик завоевала "золото", Анжела Гаврисюк выиграла поединок за "бронзу", еще одну "бронзу" добыл Давид Хорава. В плавании Даниил Чуфаров принес Украине "бронзу", а сборная Украины стала третьей в эстафете. Кроме того, сборная Украины по голболу впервые выиграла "серебро" на Паралимпиаде.