Пловцы принесли Украине 60 медаль на Паралимпийских играх

Украинские пловцы блестяще выступили в эстафете

В четверг, 5 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит восьмой игровой день. В заключительном финале дня в паралимпийском бассейне состоялась микст эстафета.

Сборная Украины (Ярослав Семененко, Анна Гонтар, Александр Комаров и Ирина Пойда) с европейским рекордом заняла 3-е место в эстафете 4х50 м комплексом. Об этом сообщает "Телеграф".

Победу с мировым рекордом завоевали китайские пловцы, а команда США с рекордом Америки стала второй.

Напомним, на счету сборной Украины 60 наград на Паралимпиаде-2024. 5 сентября первую медаль дня Украине принесла Мария Помазан, которая завоевала "золото" Паралимпиады-2024 в толкании ядра в классе F35. Кроме того, Павел Баль выиграл историческую паралимпийскую "бронзу" в велоспорте, дзюдоистка Наталья Николайчик завоевала "золото" в категории до 48 кг в классе J1, дзюдоистка Анжела Гаврисюк выиграла поединок за "бронзу", еще одну "бронзу" в дзюдо добыл Давид Хорава. В плавании Даниил Чуфаров принес Украине "бронзу".

Накануне 4 сентября в легкой атлетике "серебро" Украине принесла Мария Шпатковская, а "золото" — Анастасия Москаленко. В плавании в одном заплыве "золото" и "серебро" выиграли Ярослав Денисенко и Максим Веракса, "серебро" завоевала Анна Стеценко, а "золото" выиграла сборная Украины.