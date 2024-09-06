Паралимпиада-2024: расписание и результаты украинцев 6 сентября (обновляется)
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Украинские пара атлеты продолжают соревноваться во Франции
В пятницу, 6 сентября, на Паралимпийских играх в Париже состоится девятый игровой день. Украинцы будут сражаться за медали в некоторых видах.
"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинцев на Паралимпиаде в Париже 6 сентября. Украинцы в этот день будут соревноваться в плавании, легкой атлетике, настольном теннисе, фехтовании, гребле и велоспорте.
Расписание и результаты украинцев 6 сентября на Паралимпиаде-2024 (обновляется)
10:00. Фехтування. Артем Манько: одиночний турнір, шпага, категорія А, 1/16 фіналу
10:30. Велоспорт. Єгор Дементьєв: шосейна гонка, клас С4-5, фінал
10:40. Фехтування. Антон Дацко: одиночний турнір, шпага, категорія В, 1/8 фіналу
10:40. Фехтування. Олег Науменко: одиночний турнір, шпага, категорія В, 1/8 фіналу
10:45. Плавання. Ярослав Семененко: 50 м, батерфляй, клас S5, кваліфікація
11:01. Плавання. Ігор Німченко: 100 м, спина, клас S10, кваліфікація
11:08. Легка атлетика. Оксана Ботурчук (з Микитою Барабановим): біг на 200 м, клас T12, кваліфікація
11:10. Веслування на байдарках і каное. Микола Синюк: байдарка-одиночка, 200 м, клас KL2, кваліфікація
11:10. Фехтування. Олена Федота-Ісаєва: одиночний турнір, шпага, категорія В, 1/8 фіналу
11:30. Веслування на байдарках і каное. Наталія Лагутенко: каное-одиночка, 200 м, клас VL3, кваліфікація
11:34. Плавання. Василь Крайник: 100 м, спина, клас S14, кваліфікація
11:40. Фехтування. Андрій Демчук: одиночний турнір, шпага, категорія А, 1/8 фіналу
11:54. Плавання. Сергій Паламарчук, Денис Остапченко: 50 м, вільний стиль, клас S3, кваліфікація
12:00. Настільний теніс. Максим Ніколенко: одиночний турнір, клас MS8, півфінал
12:00. Настільний теніс. Віктор Дідух: одиночний турнір, клас MS8, півфінал
12:08. Легка атлетика. Людмила Даниліна: біг на 1500 м, клас T20, фінал
12:10. Фехтування. Євгенія Бреус: одиночний турнір, шпага, категорія А, 1/8 фіналу
12:19. Плавання. Михайло Сербін, Данило Чуфаров: 100 м, батерфляй, клас S11, кваліфікація
12:25. Веслування на байдарках і каное. Марина Мажула: байдарка-одиночка, 200 м, клас KL1, кваліфікація
12:45. Веслування на байдарках і каное. Андрій Кривчун: каное-одиночка, 200 м, клас VL2, кваліфікація
12:58. Легка атлетика. Микола Жабняк: метання диска, клас F37, фінал
13:00. Настільний теніс. Ірина Шинкарьова: одиночний турнір, клас WS9, 1/4 фіналу
13:05. Веслування на байдарках і каное. Владислав Єпіфанов: каное-одиночка, 200 м, клас VL3, кваліфікація
18:52. Плавання. Чоловіки: 50 м, батерфляй, клас S5, фінал
19:05. Плавання. Чоловіки: 100 м, спина, клас S10, фінал
20:04. Плавання. Чоловіки: 100 м, спина, клас S14, фінал
20:33. Плавання. Чоловіки: 50 м, вільний стиль, клас S3, фінал
20:40. Фехтування. Чоловіки: одиночний турнір, шпага, категорія В, фінал
20:42. Легка атлетика. Жінки: біг на 200 м, клас T12, півфінал
21:09. Легка атлетика. Ярослав Окапінський, Микола Райський: біг на 200 м, клас Т37, кваліфікація
21:10. Плавання. Чоловіки: 100 м, батерфляй, клас S11, фінал
21:15. Фехтування. Жінки: одиночний турнір, шпага, категорія В, фінал
21:37. Легка атлетика. Олександр Литвиненко, Роман Павлик: біг на 100 м, клас T36, кваліфікація
21:50. Фехтування. Чоловіки: одиночний турнір, шпага, категорія А, фінал
22:25. Фехтування. Жінки: одиночний турнір, шпага, категорія А, фінал
Напомним, на счету сборной Украины 61 награда на Паралимпиаде-2024. 5 сентября первую медаль дня Украине принесла легкоатлетка Мария Помазан. Затем Павел Баль выиграл историческую паралимпийскую "бронзу" в велоспорте. Украинцы в этот день выиграли три медали в дзюдо: Наталья Николайчик завоевала "золото", Анжела Гаврисюк выиграла поединок за "бронзу", еще одну "бронзу" добыл Давид Хорава. В плавании Даниил Чуфаров принес Украине "бронзу", а сборная Украины стала третьей в эстафете. Кроме того, сборная Украины по голболу впервые выиграла "серебро" на Паралимпиаде.
4 сентября в легкой атлетике "серебро" Украине принесла Мария Шпатковская, а "золото" — Анастасия Москаленко. В плавании в одном заплыве "золото" и "серебро" выиграли Ярослав Денисенко и Максим Веракса, "серебро" завоевала Анна Стеценко и "золото" выиграла сборная Украины.
3 сентября медаль Украине в легкой атлетике принесла Оксана Ботурчук, "золото" выиграла бегунья Юлия Шуляр, "золото" и "бронзу" добыли Александр Яровой и Максим Коваль, еще одно "золото" на счету Натальи Кобзарь. В плавании в одном заплыве Андрей Трусов выиграл "серебро", а Юрий Шенгур — "золото", Даниил Чуфаров завоевал серебряную медаль, а Игорь Нимченко завоевал серебряную медаль. Кроме того, первую медаль в фехтовании Украине принесла Елена Федота-Исаева.
2 сентября серебряную медаль Украине принес пловец Андрей Трусов. Кроме того, Сергей Паламарчук выиграл "бронзу", а Денис Остапченко завоевал "золото" в этом же заплыве, Илья Яременко и Алексей Вирченко заняли второе и третье места соответственно в еще одном заплыве. В легкой атлетике Игорь Цветов финишировал первым, в секторе для прыжков в длину Александр Литвиненко занял третье место, а Зоя Евсий выиграла "бронзу" в метании диска.
1 сентября Роман Полянский принес стране "серебро" в академической гребле, прыгунья в длину Оксана Зубковская стала пятикратной паралимпийской чемпионкой. Кроме того "бронзу" завоевал пловец Евгений Богодайко, а также игрок в боччу Артем Колинько. В одном заплыве "золото" и "бронзу" выиграли Даниил Чуфаров и Михаил Сербин соответственно, третьими стали пловцы Даниил Семеникин и Анна Гонтар.
31 августа копилка сборной Украины пополнилась медалью в настольном теннисе (Виктор Дидух и Ирина Шинкарева), а также серебряной и бронзовой наградами легкоатлетов Владимира Пономаренко и Романа Данилюка. Кроме того, Егор Дементьев выиграл "серебро" в велотреке. Вечером урожай медалей начали собирать пловцы — Ярослав Денисенко выиграл "бронзу", Анна Стеценко — "серебро" и "бронзу", Антон Коль стал двукратным медалистом Парижа, Андрей Трусов и Евгений Богодайко выиграли "серебро" и "бронзу" в одном заплыве, а Марина Пиддубная стала третьей.
30 августа первую награду Украине в легкой атлетике принес метатель копья Владислав Белый, а первое "золото" — пловец Александр Комаров. Еще одно "серебро" в копилку сборной Украины добавила пловчиха Ирина Пойда, ставшая мультимедалисткой в Париже, а бегунья Наталья Кобзарь выиграла "серебро".
29 августа первое "серебро" нашей команде принес Коль. После этого пловчиха Анна Гонтар выиграла "бронзу". В этот же день пловец Комаров стал третьим, а еще одну серебряную медаль выиграла пловчиха Пойда.