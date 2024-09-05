Украина завоевала историческую медаль на Паралимпиаде в Париже

Впервые в истории украинцы выиграли награду в голболе

В четверг, 5 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит восьмой игровой день. Сине-желтые добрались до финала паралимпийского турнира по голболу.

В решающей игре сборная Украины встречалась с Японией. Об этом сообщает "Телеграф".

В финале украинцы проиграли японцам в овертайме, пропустив "золотой гол". Итоговый счет — 4:3 в пользу Японии. "Серебро" — это дебютная медаль Украины в голболе на уровне Паралимпийских игр.

Напомним, на счету сборной Украины 61 награда на Паралимпиаде-2024. 5 сентября первую медаль дня Украине принесла легкоатлетка Мария Помазан. Затем Павел Баль выиграл историческую паралимпийскую "бронзу" в велоспорте. Украинцы в этот день выиграли три медали в дзюдо: Наталья Николайчик завоевала "золото", Анжела Гаврисюк выиграла поединок за "бронзу", еще одну "бронзу" добыл Давид Хорава. В плавании Даниил Чуфаров принес Украине "бронзу", а сборная Украины стала третьей в эстафете.

Накануне 4 сентября в легкой атлетике "серебро" Украине принесла Мария Шпатковская, а "золото" — Анастасия Москаленко. В плавании в одном заплыве "золото" и "серебро" выиграли Ярослав Денисенко и Максим Веракса, "серебро" завоевала Анна Стеценко, а "золото" выиграла сборная Украины.