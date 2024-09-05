Украина завоевала очередную медаль Паралимпиады в плавании

Украинские пара пловцы ежедневно радуют болельщиков медалями на Играх в Париже

В четверг, 5 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит восьмой игровой день. Сине-желтые выиграли первую медаль дня в паралимпийском бассейне.

Украинец Даниил Чуфаров завоевал "бронзу" на дистанции 100 м брассом в классе SB11. Об этом сообщает "Телеграф".

Победу в заплыве одержал нидерландец Рогир Дорсман, а "серебро" досталось китайцу Яну Бозуню.

Напомним, на счету сборной Украины 57 наград на Паралимпиаде-2024. 5 сентября первую медаль дня Украине принесла Мария Помазан, которая завоевала "золото" Паралимпиады-2024 в толкании ядра в классе F35. Кроме того, Павел Баль выиграл историческую паралимпийскую "бронзу" в велоспорте, дзюдоистка Наталья Николайчик завоевала "золото" в категории до 48 кг в классе J1, дзюдоистка Анжела Гаврисюк выиграла поединок за "бронзу".

Накануне 4 сентября в легкой атлетике "серебро" Украине принесла Мария Шпатковская, а "золото" — Анастасия Москаленко. В плавании в одном заплыве "золото" и "серебро" выиграли Ярослав Денисенко и Максим Веракса, "серебро" завоевала Анна Стеценко, а "золото" выиграла сборная Украины.