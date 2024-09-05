Хорава принес Украине медаль Паралимпиады в дзюдо

Сине-желтые выиграли очередную медаль в дзюдо

В четверг, 5 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит восьмой игровой день. Сборная Украины завоевала третью медаль дня в дзюдо.

Украинец Давид Хорава торжествовал в "бронзовой" схватке в весе 60 кг (класс J2). Об этом сообщает "Телеграф".

В малом финале Хорава одолел представителя Южной Кореи Ли Мин-джэ со счетом 10:0.

Напомним, на счету сборной Украины 58 наград на Паралимпиаде-2024. 5 сентября первую медаль дня Украине принесла Мария Помазан, которая завоевала "золото" Паралимпиады-2024 в толкании ядра в классе F35. Кроме того, Павел Баль выиграл историческую паралимпийскую "бронзу" в велоспорте, дзюдоистка Наталья Николайчик завоевала "золото" в категории до 48 кг в классе J1, дзюдоистка Анжела Гаврисюк выиграла поединок за "бронзу". В плавании Даниил Чуфаров принес Украине "бронзу".

Накануне 4 сентября в легкой атлетике "серебро" Украине принесла Мария Шпатковская, а "золото" — Анастасия Москаленко. В плавании в одном заплыве "золото" и "серебро" выиграли Ярослав Денисенко и Максим Веракса, "серебро" завоевала Анна Стеценко, а "золото" выиграла сборная Украины.