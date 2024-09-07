Украина выиграла первую медаль Паралимпиады в гребле на каноэ и байдарках

Сине-желтые продолжают собирать медали в Париже

В субботу, 7 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит десятый игровой день. Сборная Украины выиграла первую награду в гребле на каноэ и байдарках на Паралимпиаде-2024

Бронзовую медаль стране принес Николай Синюк, который финишировал третьим в спринте на байдарках на 200 м в классе KL2. Об этом сообщает "Телеграф".

Кертис Макграт из Австралии выиграл "золото", а "серебро" досталось Дэвиду Филлипсону из Великобритании.

Напомним, на счету сборной Украины 69 наград на Паралимпиаде-2024, включая 17 золотых медалей. 7 сентября первую медаль дня Украине принес легкоатлет Игор Цветов, который завоевал второе "золото" на Играх.

Накануне 6 сентября "серебро" в легкой атлетике стране принесла Людмила Данилина. Кроме того, "бронзу" в настольном теннисе выиграл Максим Николенко, а велогонщик Егор Дементьев выиграл групповую шоссейную гонку. В фехтовании вторую "бронзу" добыла Елена Федота-Исаева, а в плавании Денис Остапченко завоевал серебряную медаль, Даниил Чуфаров финишировал вторым.

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