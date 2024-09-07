Україна виграла першу медаль Паралімпіади у веслуванні на каное та байдарках

Синьо-жовті продовжують збирати медалі у Парижі

У суботу, 7 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі триває десятий ігровий день. Збірна України виграла першу нагороду у веслуванні на каное та байдарках на Паралімпіаді-2024

Бронзову медаль країні приніс Микола Синюк, який фінішував третім у спринті на байдарках на 200 м у класі KL2. Про це повідомляє "Телеграф".

Кертіс Макграт з Австралії виграв "золото", а "срібло" дісталося Девіду Філіпсону з Великої Британії.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 69 нагород на Паралімпіаді-2024, включаючи 17 золотих медалей. 7 вересня першу медаль дня Україні приніс легкоатлет Ігор Цвєтов, який виборов друге "золото" на Іграх, випередивши одразу двох росіян.

Напередодні 6 вересня "срібло" у легкій атлетиці країні принесла Людмила Даниліна. Крім того, "бронзу" у настільному тенісі виграв Максим Ніколенко, а велогонщик Єгор Дементьєв виграв групову шосейну гонку. У фехтуванні другу "бронзу" здобула Олена Федота-Ісаєва, а у плаванні Денис Остапченко завоював срібну медаль, Данило Чуфаров фінішував другим.

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