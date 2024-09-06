Украина завоевала очередную медаль Паралимпиады в плавании

Украинские пара пловцы блестяще выступают во Франции

В пятницу, 6 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит девятый игровой день. Украина выиграла вторую медаль дня в паралимпийском бассейне.

Украинец Даниил Чуфаров завоевал серебряную награду в заплыве 100 м баттерфляем в классе S11. Об этом сообщает "Телеграф".

Победу в заплыве отпраздновал пловец из Японии Кэйити Кимура, "бронза" досталась его соотечественнику Утю Томита.

Напомним, на счету сборной Украины 67 наград на Паралимпиаде-2024. Накануне "серебро" в легкой атлетике стране принесла Людмила Данилина. Кроме того, "бронзу" в настольном теннисе выиграл Максим Николенко, а велогонщик Егор Дементьев выиграл групповую шоссейную гонку. В фехтовании вторую "бронзу" добыла Елена Федота-Исаева, а в плавании Денис Остапченко завоевал серебряную медаль.

Накануне 5 сентября первую медаль дня Украине принесла легкоатлетка Мария Помазан. Затем Павел Баль выиграл историческую паралимпийскую "бронзу" в велоспорте. Украинцы в этот день выиграли три медали в дзюдо: Наталья Николайчик завоевала "золото", Анжела Гаврисюк выиграла поединок за "бронзу", еще одну "бронзу" добыл Давид Хорава. В плавании Даниил Чуфаров принес Украине "бронзу", а сборная Украины стала третьей в эстафете. Кроме того, сборная Украины по голболу впервые выиграла "серебро" на Паралимпиаде.