Пловец Остапченко принес Украине "серебро" на Паралимпиаде

Украинские пара пловцы продолжают ежедневно радовать болельщиков медалями

В пятницу, 6 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит девятый игровой день. Сборная Украины выиграла первую медаль в паралимпийском бассейне.

Украинский пловец Денис Остапченко завоевал серебряную медаль в заплыве на 50 м свободным стилем в классе S3. Об этом сообщает "Телеграф".

Победу в заплыве отпраздновал представитель Турции Умут Унлю, а "бронза" досталась Джозайе Топфу из Германии. Еще один украинец Сергей Паламарчук показал четвертый результат.

Напомним, на счету сборной Украины 66 наград на Паралимпиаде-2024. Накануне "серебро" в легкой атлетике стране принесла Людмила Данилина. Кроме того, "бронзу" в настольном теннисе выиграл Максим Николенко, а велогонщик Егор Дементьев выиграл групповую шоссейную гонку. В фехтовании вторую "бронзу" добыла Елена Федота-Исаева.

Накануне 5 сентября первую медаль дня Украине принесла легкоатлетка Мария Помазан. Затем Павел Баль выиграл историческую паралимпийскую "бронзу" в велоспорте. Украинцы в этот день выиграли три медали в дзюдо: Наталья Николайчик завоевала "золото", Анжела Гаврисюк выиграла поединок за "бронзу", еще одну "бронзу" добыл Давид Хорава. В плавании Даниил Чуфаров принес Украине "бронзу", а сборная Украины стала третьей в эстафете. Кроме того, сборная Украины по голболу впервые выиграла "серебро" на Паралимпиаде.