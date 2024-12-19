Усик — Ф'юрі 2: онлайн-трансляція фінальної пресконференції (відео)

Очікується, що після заходу боксери проведуть дуель поглядів

У четвер, 19 грудня, в Ер-Ріяді (Садівська Аравія) чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) та ексчемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-1- 1, 24 КО) проведуть фінальну пресконференцію. Напередодні боксери провели відкриті тренування.

У прямому етері фінальну пресконференцію учасників шоу Усик — Ф’юрі 2 покаже YouTube-канал DAZN Boxing.

Пряма трансляція фінальної пресконференції учасників шоу Усик — Ф'юрі 2

Зазначимо, реванш Усик — Ф’юрі 2 відбудеться у суботу, 21 грудня. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися поєдинок в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на другий бій. У першому поєдинку Кіт роздільним рішенням суддів здолав Циганського короля.

Раніше повідомлялося, що тиждень шоу Усик — Ф'юрі 2 стартував 17 грудня з церемонії офіційного прибуття боксерів. Олександр знову здивував вибором вбрання, а Тайсон пройшовся червоною доріжкою в спортивному костюмі. 18 грудня боксери провели відкриті тренування, Кіт працював під пісню Артема Пивоварова, який співав наживо.