Усик - Фьюри 2: букмекеры изменили прогноз за 2 дня до боя

Украинский боксер по прежнему фаворит

Шансы на победу чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) в реванше с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) снизились. Бой Усик — Фьюри 2 состоится в субботу, 21 декабря.

Аналитики уменьшили шансы Усика в сравнении с прогнозом недельной давности. Об этом сообщает Favbet.

Коэффициент на победу Александра увеличился с 1,57 до 1,65. А вот коэффициент на триумф Фьюри остался неизменным — 2,40. Таким образом, вероятность успеха "Кота" составляет 61%, а "Цыганского короля" — 42% при марже букмекеров в 3%.

Отметим, Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть поединок в Украине. К слову, в первом бою Кот раздельным решением судей одолел Цыганского короля.

Ранее сообщалось, что неделя шоу Усик — Фьюри 2 стартовала 17 декабря с церемонии официального прибытия боксеров. Александр вновь удивил выбором наряда, а Тайсон прошелся по красной дорожке в спортивном костюме. 18 декабря боксеры провели открытые тренировки, Кот работал под песню Артема Пивоварова, который пел вживую.