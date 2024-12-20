Усик — Ф'юрі 2: о котрій початок і як подивитися бій

Другий бій між боксерами також відбудеться у Саудівській Аравії

У суботу, 21 грудня, чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) вийде на ринг з ексчемпіоном світу Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО). Це протистояння пройде в рамках великого вечора боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

"Телеграф" повідомляє, о котрій почнеться головний бій шоу — Усик — Ф’юрі 2. За інформацією офіційного транслятора поєдинку, Олександр і Тайсон вийдуть на ринг орієнтовно о 01:00 22 грудня за київським часом.

До речі, пряма трансляція на сервісі DAZN, який покаже бій на платній основі (824 грн), розпочнеться о 18:00 за київським часом, а перший поєдинок андеркарда о 19:00. Крім того, бій Усик — Ф'юрі 2 можна подивитися на Megogo за підписками: "Спорт", "Оптимальна", "Максимальна" та MEGOPACK XL. Вартість перегляду – від 149 грн (пробна підписка). Megogo розпочинає прямий етер о 18:50 за київським часом.

Тиждень шоу Усик — Ф’юрі 2 стартував 17 грудня з церемонії офіційного прибуття боксерів. Олександр знову здивував вибором вбрання, а Тайсон пройшовся червоною доріжкою в спортивному костюмі. 18 грудня боксери провели відкриті тренування, Кіт працював під пісню Артема Пивоварова, який співав наживо. Наступного дня спортсмени поспілкувалися з пресою та влаштували 10-хвилинну дуель поглядів.