Перемога за хвилину або дискваліфікація: які шалені ставки на бій Усик — Ф’юрі можуть збагатити вас

Аналітики пророкують перемогу українцю

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) є невеликим фаворитом у протистоянні з ексчемпіоном світу Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО). Вечір боксу Усик — Ф’юрі 2 відбудеться у суботу, 21 грудня.

Букмекери пропонують великий варіант для ставок з величезними коефіцієнтами на бій Усик — Ф'юрі 2. Про це повідомляє Favbet.

Наприклад, ймовірність того, що один із боксерів переможе в першому раунді оцінюється коефіцієнтом 101.

Фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 250 на те, що поєдинок завершиться достроковою перемогою за 60 секунд.

Крім того, можна зробити ставку з коефіцієнтом 50 на 5 нокдаунів та більше.

Додамо, що аналітики дали коефіцієнт 100 на перемогу дискваліфікацією одного з боксерів.

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися поєдинок Усик — Ф’юрі 2 в Україні. Додамо, що у першому бою Кіт роздільним рішенням суддів здолав Циганського короля.

Тиждень шоу Усик — Ф’юрі 2 стартував 17 грудня з церемонії офіційного прибуття боксерів. Олександр знову здивував вибором вбрання, а Тайсон пройшовся червоною доріжкою в спортивному костюмі. 18 грудня боксери провели відкриті тренування, Кіт працював під пісню Артема Пивоварова, який співав наживо. Наступного дня спортсмени поспілкувалися з пресою та влаштували 10-хвилинну дуель поглядів.