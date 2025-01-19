"Галатасарай" — "Динамо": де і коли дивитись матч Ліги Європи

Біло-сині достроково припинили боротьбу за вихід у наступний ранд Ліги Європи

У вівторок, 21 січня, київське "Динамо" зіграє матч 7-го туру Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25 проти стамбульського "Галатасараю". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Галатасарай" — "Динамо".

У прямому етері в Україні матч "Галатасарай" — "Динамо" покаже медіасервіс Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Зустріч відбудеться у Стамбулі (Туреччина) на "Алі Самі Єн Спор Комплекси", початок гри — о 17:30 за київським часом. Пряма трансляція протистояння Ліги Європи "Галатасарай" — "Динамо" буде доступна на Megogo за підписками: "Спорт", "Максимальна" або "Максимальна + благодійність". Вартість пробної передплати – від 69 грн.

Нагадаємо, за підсумками шести турів Ліги Європи "Динамо" набрало 0 очок та достроково припинило боротьбу за вихід у плей-оф ЛЄ. У першій грі Біло-Сині розгромно поступилися "Лаціо" (0:3), після чого столична команда програла "Гоффенгайму" (0:2). У третьому турі Біло-Сині не зуміли стримати "Рому" (0:1), потім пропустили 4 голи від "Ференцвароша" (0:4). У 5-му турі кияни зазнали поразки від "Вікторії" (1:2), а в 6-му — від "Реала Сосьєдад" (0:3).

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф ЛЄ за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. "Динамівці" потрапили на турнір через кваліфікацію Ліги чемпіонів, програвши в останньому раунді відбору.