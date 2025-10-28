Хоче максимально нас принизити? Орбан раптово вигадав умову підписання миру між Україною та РФ

Схоже, що справа не тільки у бажанні Орбана підвищити статус Угорщині на світовій політичній арені

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, який вважається прихильником російського правителя Володимира Путіна та вороже ставиться до України, зробив чергову скандальну заяву. Він заявив, що мирну угоду між Україною та Росією буде підписано у Будапешті — при цьому знаючи, що місце підписання угоди можна розглядати, як приниження для Києва.

Що треба знати:

Орбан вважає, що підписання угоди потрібно зробити за прикладом "мирного саміту" в Шарм-ель-Шейху

Також Орбан вважає, що Будапештський саміт відбудеться — це, мовляв, факт

Також Орбан вимагає від лідерів Європи вступити в контакт з Росією та обговорити Україну за спиною Києва

В інтерв'ю телеканалу M1 під час візиту до Ватикану Орбан заявив, що Будапештський мирний саміт, як він це називає, точно відбудеться — це, мовляв, "факт". А організувати його потрібно за прикладом мирного саміту в Шарм-ель-Шейху, коли підписали мирну угоду Ізраїль та ХАМАС.

"Залучені сторони, включаючи американців, довго вели переговори, а потім у суботу сказали, що підписання відбудеться в понеділок. Ось так треба це уявляти. Тож тут за 2-3 дні може бути встановлений мир і підписана угода", — заявив він.

При цьому Орбан зазначив, що, мовляв, "хтось повинен домовитися" щодо миру з РФ — або США, або Європа. Тобто Орбан вчергове дав зрозуміти, що Україну, як суверенну державу, цей корумпований друг російського правителя, не сприймає.

Також він насмілився поскаржитися, що Європа не бажає вести переговори з РФ. А це, на думку путінського прихильника, "є катастрофічною помилкою". Лідери Європи, на думку Орбана, повинні були б вступити з Росією у контакт — та за спиною Києва, без його участі, укласти "угоду про майбутнє" як європейської системи безпеки, так і України.

"Американці ведуть переговори й вони вирішуватимуть майбутнє України, питання безпеки Європи в угоді з росіянами. А ми, європейці, поводимося так, ніби нам це подобається, і ми будемо аплодувати", — поплакався угорський прем'єр.

Саміт в Будапешті: чому Орбан так за це учепився

Орбан, як відомо, дуже вороже ставиться до України. Зокрема він блокує вступ України до Європейського Союзу, а також неодноразово робив відверто антиукраїнські заяви. Нещодавно Угорщина взагалі влаштувала проти України провокацію — угорські розвідувальні дрони нишпорили у небі над Закарпаттям.

Орбан — парія у Європейському союзі, оскільки про його прихильність до Путіна вже давно відомо. Через неадекватні дії та корумпованість лідера угорського режиму проблеми виникли вже безпосередньо в Угорщини. Так, її можуть позбавити права голосу в ЄС, а фонди, які могла б отримати країна від Єврокомісії, постійно заморожують.

Президент США Дональд Трамп 16 жовтня після розмови з російським правителем Володимиром Путіним зробив для преси низку заяв, зокрема про новий саміт. Серед іншого він анонсував зустріч з Путіним. Вона повинна була пройти в Будапешті, де править режим Орбана. Втім, не так сталося, як гадалося: вже 22 жовтня Трамп заявив, що запланована зустріч з Путіним скасовується, оскільки Путін не готовий до мирних переговорів. Це стало сильним ударом по планах Орбана, який сподівався підняти свій статус в ЄС, провівши саміт.

Чому саме Будапешт?

Втім, схоже що справа не тільки у статусі. Цілком ймовірно, що Орбан хоче проведення саміту в Будапешті, оскільки розглядає це, як додаткове приниження для України. Саме в Будапешті у 1994 році Україна, США, Росія і Великобританія уклали Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (так званий Будапештський меморандум). Цей меморандум містив пункти, які надавали Україні гарантії її суверенітету та безпеки.

Однак у 2014 році Росія, яка була одним із гарантів безпеки України за Будапештським меморандумом, знехтувала цим документом і загалом міжнародним правом та розпочала гібридну війну, а у 2022 році вже повномасштабне вторгнення. Президент України Володимир Зеленський пізніше відверто заявив, що Будапештський меморандум став звичайним папірцем, оскільки РФ його порушила, а інші "гаранти" просто це проігнорували.

В Україні вже неодноразово заявляли, що Будапешт не підходить для мирної зустрічі, про це також відверто сказав Зеленський. Втім, місце саміту викликає нерозуміння не тільки в Україні, але й в США. Щоправда, коли журналіст запитав речницю Білого дому, чому для саміту обрали саме угорську столиці, та у відповідь згадала мати репортера.