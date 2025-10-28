Хочет максимально нас унизить? Орбан внезапно придумал условие подписания мира между Украиной и РФ

Похоже, дело не только в желании Орбана повысить статус Венгрии на мировой политической арене

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, считающийся сторонником российского правителя Владимира Путина и враждебно относящийся к Украине, сделал очередное скандальное заявление. Он заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией будет подписано в Будапеште, при этом зная, что место подписания соглашения можно рассматривать как унижение для Киева.

Что нужно знать:

Орбан считает, что подписание соглашения следует сделать по примеру "мирного саммита" в Шарм-эль-Шейхе

Также Орбан считает, что Будапештский саммит состоится – это, мол, факт

Орбан также требует от лидеров Европы вступить в контакт с Россией и обсудить Украину за спиной Киева

В интервью телеканалу M1 во время визита в Ватикан Орбан заявил, что Будапештский мирный саммит, как он это называет, точно состоится — это, мол, "факт". А организовать его нужно по примеру "мирного саммита" в Шарм-эль-Шейхе, когда было подписано мирное соглашение между Израилем и ХАМАС.

"Привлеченные стороны, включая американцев, долго вели переговоры, а затем в субботу сказали, что подписание состоится в понедельник. Вот так надо это представлять. Поэтому здесь через 2-3 дня может быть установлен мир и подписано соглашение", — заявил он.

При этом Орбан отметил, что, мол, "кто-то должен договориться" о мире с РФ — либо США, либо Европа. То есть Орбан в очередной раз дал понять, что Украину как суверенное государство этот коррумпированный друг российского правителя не воспринимает.

Также он осмелился пожаловаться, что Европа не хочет вести переговоры с РФ. А это, по мнению путинского поклонника, "является катастрофической ошибкой". Лидеры Европы, по мнению Орбана, должны были вступить с Россией в контакт — и за спиной Киева, без его участия, заключить "соглашение о будущем" как европейской системы безопасности, так и Украины.

"Американцы ведут переговоры и будут решать будущее Украины, вопросы безопасности Европы в соглашении с россиянами. А мы, европейцы, ведем себя так, будто нам это нравится, и мы будем аплодировать", — поплакался венгерский премьер.

Саммит в Будапеште: почему Орбан так за это уцепился

Орбан, как известно, очень враждебно относится к Украине. В частности, он блокирует вступление Украины в Европейский Союз, а также неоднократно делал откровенно антиукраинские заявления. Недавно Венгрия вообще устроила против Украины провокацию — венгерские разведывательные дроны рыскали в небе над Закарпатьем.

Орбан — пария в Европейском союзе, поскольку о его приверженности Путину уже давно известно. Из-за неадекватных действий и коррумпированности лидера венгерского режима проблемы возникли уже непосредственно у Венгрии. Так, ее могут лишить права голоса в ЕС, а фонды, которые могла бы получить страна от Еврокомиссии, постоянно замораживают.

Президент США Дональд Трамп 16 октября после разговора с российским правителем Владимиром Путиным сделал для печати ряд заявлений, в том числе о новом саммите. Среди прочего он анонсировал встречу с Путиным. Она должна была пройти в Будапеште, где правит режим Орбана. Впрочем, так, как хотелось — не получилось: уже 22 октября Трамп заявил, что запланированная встреча с Путиным отменяется, поскольку Путин не готов к мирным переговорам. Это стало сильным ударом по планам Орбана, который надеялся поднять свой статус в ЕС, проведя саммит.

Почему Будапешт?

Впрочем, похоже, что дело не только в статусе. По всей вероятности, Орбан хочет проведения саммита в Будапеште, поскольку рассматривает это, как дополнительное унижение для Украины. Именно в Будапеште в 1994 году Украина, США, Россия и Великобритания заключили Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия (так называемый Будапештский меморандум). Этот меморандум включал в себя пункты, которые предоставляли Украине гарантии ее суверенитета и безопасности.

Однако в 2014 году Россия, которая была одним из гарантов безопасности Украины по Будапештскому меморандуму, пренебрегла этим документом и международным правом и начала гибридную войну, а в 2022 году уже полномасштабное вторжение. Президент Украины Владимир Зеленский позже откровенно заявил, что Будапештский меморандум стал обычной бумажкой, поскольку РФ его нарушила, а другие "гаранты" просто это проигнорировали.

В Украине уже неоднократно заявляли, что Будапешт не подходит для мирной встречи, об этом также откровенно сказал Зеленский. Впрочем, место саммита вызывает непонимание не только в Украине, но и США. Правда, когда журналист спросил спикеру Белого дома, почему для саммита выбрали именно венгерскую столицу, та в ответ упомянула мать репортера.