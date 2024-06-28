Швейцарія – Італія: букмекери дали неоднозначний прогноз на матч Євро-2024

Італійці – невеликі фаворити протистояння

У суботу, 29 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбудуться перші матчі 1/8 фіналу. Першими у плей-оф ЧЄ-2024 зіграють Італія та Швейцарія.

На думку букмекерів, збірна Італії – невеликий фаворит поєдинку. Про це повідомляє Favbet.

Фахівці вважають, що у наступний раунд плей-оф Євро-2024 вийде Скуадра Адзурра (коефіцієнт 1,72). Разом з тим подібний успіх швейцарців менш ймовірний — коефіцієнт 2,20. Додамо, що аналітики оцінили ймовірність перемоги Швейцарії в основний час 28%, а італійців — 39%.

Прогноз букмекерів на матч Євро-2024 Швейцарія — Італія

Favbet: (перемога Швейцарії 3,40 — нічия 2,97 — перемога Італії 2,50)

William Hill: (3,40 — 2,87 — 2,45)

Bwin: (3,25 — 2,95 — 2,40)

Матч Швейцарія — Італія покажуть в Україні на ТБ у прямому ефірі, причому є варіанти з безплатним переглядом поєдинку. Гра відбудеться у Берліні на "Олімпіаштадіоні".

Нагадаємо, обидві команди на ЧЄ-2024 посіли другі місця у своїх групах. Швейцарія дала бій Німеччині (1:1), зіграла внічию з Шотландією (1:1) та перемогла Угорщину (3:1). Італійці вирвали нічию з Хорватією (1:1), програли Іспанії (0:1) та перемогли Албанію (2:1). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".