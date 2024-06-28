Швейцария - Италия: букмекеры дали неоднозначный прогноз на матч Евро-2024

Итальянцы — небольшие фавориты противостояния

В субботу, 29 июня, на чемпионате Европы-2024 по футболу пройдут первые матчи 1/8 финала. Первыми в плей-офф ЧЕ-2024 сыграют Италия и Швейцария.

По мнению букмекеров, сборная Италии — небольшой фаворит поединка. Об этом сообщает Favbet.

Специалисты считают, что в следующий раунд плей-офф Евро-2024 выйдет Скуадра Адзурра (коэффициент 1,72). В то же время подобный успех швейцарцев менее вероятен — коэффициент 2,20. Добавим, что аналитики оценили вероятность победы Швейцарии в основное время в 28%, а итальянцев — в 39%.

Прогноз букмекеров на матч Евро-2024 Швейцария — Италия

Favbet: (победа Швейцарии 3,40 — ничья 2,97 — победа Италии 2,50)

William Hill: (3,40 — 2,87 — 2,45)

Bwin: (3,25 — 2,95 — 2,40)

Матч Швейцария — Италия покажут в Украине по ТВ в прямом эфире, причем есть варианты с бесплатным просмотром поединка. Игра состоится в Берлине на "Олимпиаштадионе".

Напомним, обе команды на ЧЕ-2024 заняли вторые места в своих группах. Швейцария дала бой Германии (1:1), сыграла вничью с Шотландией (1:1) и победила Венгрию (3:1). Итальянцы вырвали ничью с Хорватией (1:1), проиграли Испании (0:1) и победили Албанию (2:1). Ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей чемпионата Европы-2024 по футболу можно на сайте "Телеграф".