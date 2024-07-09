Нідерланди — Англія: букмекери оцінили шанси команд у півфіналі Євро-2024

Фахівці не зуміли визначити однозначного фаворита зустрічі

У середу, 10 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу визначиться другий фіналіст. На полі в Німеччині зійдуться команди Нідерландів та Англії. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Нідерланди — Англія.

На думку букмекерів, англійці є невеликими фаворитами протистояння. Про це повідомляє Favbet.

На прохід Трьох Львів до фіналу турніру фахівці пропонують зробити ставку з коефіцієнтом 1,83. Шанси Помаранчевих оцінюються коефіцієнтом 2,10. Додамо, що аналітики Favbet оцінюють можливість перемоги Англії в основний час в 36%, а Нідерландів — в 30%.

Прогноз букмекерів на матч Євро-2024 Нідерланди — Англія

Favbet: (перемога Нідерландів 3,25 — нічия 2,92 — перемога Англії 2,75)

William Hill: (3,10 — 2,87 — 2,62)

Bwin: (3,10 — 2,80 — 2,60)

Матч Нідерланди — Англія відбудеться в Дортмунді на "BVB-Штадіоні", поєдинок можна подивитися по ТБ в Україні.

Нагадаємо, збірна Нідерландів на Євро-2024 обіграла Польщу (2:1), зіграла внічию з Францією (0:0) і поступилася Австрії (2:3). У 1/8 фіналу Помаранчеві без проблем пройшли Румунію (3:0), а в 1/4 фіналу — Туреччину (2:1).

Команда Англії на чемпіонаті Європи-2024 обіграла Сербію (1:0), зіграла внічию з Данією (1:1) та Словенією (0:0). У першому раунді плей-оф Леви з великими проблемами пройшли Словаччину (2:1), а в другому — Швейцарію 1:1 (5:3 по пенальті).