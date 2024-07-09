Нидерланды — Англия: букмекеры оценили шансы команд в полуфинале Евро-2024

Специалисты не сумели определить однозначного фаворита встречи

В среду, 10 июля, на чемпионате Европы-2024 по футболу определится второй финалист. На поле в Германии сойдутся команды Нидерландов и Англии. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Англия.

По мнению букмекеров, англичане являются небольшими фаворитами противостояния. Об этом сообщает Favbet.

На проход Трех Львов в финал турнира специалисты предлагают сделать ставку с коэффициентом 1,83. Шансы Оранжевых оцениваются коэффициентом 2,10. Добавим, что аналитики Favbet оценивают вероятность победы Англии в основное время в 36%, а Нидерландов — в 30%.

Прогноз букмекеров на матч Евро-2024 Нидерланды — Англия

Favbet: (победа Нидерландов 3,25 — ничья 2,92 — победа Англии 2,75)

William Hill: (3,10 — 2,87 — 2,62)

Bwin: (3,10 — 2,80 — 2,60)

Матч Нидерланды — Англия состоится в Дортмунде на "BVB-Штадионе", поединок можно посмотреть по ТВ в Украине.

Напомним, сборная Нидерландов на Евро-2024 обыграла Польшу (2:1), сыграла вничью с Францией (0:0) и уступила Австрии (2:3). В 1/8 финала Оранжевые без проблем прошли Румынию (3:0), а в 1/4 финала — Турцию (2:1).

Команда Англии на чемпионате Европы-2024 обыграла Сербию (1:0), сыграла вничью с Данией (1:1) и Словенией (0:0). В первом раунде плей-офф Львы с большими проблемами прошли Словакию (2:1), а во втором — Швейцарию 1:1 (5:3 по пенальти).