Паралимпиада-2024: расписание и результаты украинцев 31 августа (обновляется)

Сине-желтые блестяще выступают в Париже

В субботу, 31 августа, на Паралимпийских играх в Париже состоится 3-й медальный день. 31 украинский спортсмен будет соревноваться за медали в нескольких видах спорта.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание и результаты украинцев на Паралимпиаде в Париже 31 августа. Украинцы в этот день будут соревноваться в боче, бадминтоне, настольном теннисе, плавании, академической гребле, пулевой стрельбе, велотреке и легкой атлетике.

Расписание и результаты украинцев 31 августа на Паралимпиаде-2024 (обновляется)

9:30. Бадминтон. Оксана Козина: класс S3, групповой этап

Не раньше 9:50. Бадминтон. Александр Чирков: класс SL3, групповой этап

10:30. Плавание. Дмитрий Суханов, Роман Мичко, Ярослав Денисенко: 100 м, спина, класс S12, квалификация

10:30. Пулевая стрельба. Андрей Дорошенко: пневматическая винтовка, 10 м, класс SH1, квалификация

10:38. Плавание. Анна Стеценко: 100 м, спина, класс S12, квалификация

10:46. Плавание. Дмитрий Ванзенко: 200 м, свободный стиль, класс S14, квалификация

11:00. Настольный теннис. Виктор Дидух, Ирина Шинкарева: микст парный турнир, класс XD17, полуфинал

11:04. Легкая атлетика. Владимир Пономаренко, Роман Данилюк: толкание ядра, класс F12, финал

11:06. Плавание. Богдан Гриненко: 100 м, спина, класс S8, квалификация

11:23. Плавание. Кирилл Гаращенко: 400 м, свободный стиль, класс S13, квалификация

11:37. Плавание. Анна Стеценко: 400 м, свободный стиль, класс S13, квалификация

11:50. Академическая гребля. Анна Айсанова, Ярослав Коюда: микст парные двойки, класс PR2, утешительный заезд

11:53. Плавание. Роман Бондаренко: 50 м, спина, класс S2, квалификация

12:10. Академическая гребля. Дарья Котик, Станислав Самолюк: микст парные двойки, класс PR3, утешительный заезд

12:15. Плавание. Евгений Богодайко, Андрей Трусов: 200 м, комплексный стиль, класс SM7, квалификация

12:26. Плавание. Вероника Коржова: 200 м, комплексный стиль, класс SM7, квалификация

12:38. Плавание. Михаил Сербин, Даниил Чуфаров: 50 м, свободный стиль, класс S11, квалификация

12:40. Боча. Артём Колинько: класс BC4, групповой этап

12:46. Плавание. Марина Пиддубная, Екатерина Ткачук: 50 м, свободный стиль, класс S11, квалификация

12:58. Велотрек. Егор Дементьев: индивидуальный персьют, 4000 м, класс С5, квалификация

13:00. Пулевая стрельба. Ирина Ляху: пневматический пистолет, 10 м, класс SH1, квалификация

13:15. Пулевая стрельба. Мужчины: пневматическая винтовка, 10 м, класс SH1, финал

15:45. Пулевая стрельба. Женщины: пневматический пистолет, 10 м, класс SH1, финал

16:21. Велотрек. Мужчины: индивидуальный персьют, 4000м, класс С5, финал

18:30. Плавание. Мужчины: 100 м, спина, класс S12, финал

18:37. Плавание. Женщины: 100 м, спина, класс S12, финал

18:44. Плавание. Мужчины: 200 м, свободный стиль, класс S14, финал

18:59. Плавание. Мужчины: 100 м, спина, класс S8, финал

19:00. Настольный теннис. Микст парный турнир, класс XD17, финал

19:37. Плавание. Мужчины: 400 м, свободный стиль, класс S13, финал

19:47. Плавание. Женщины: 400 м, свободный стиль, класс S13, финал

20:22. Плавание. Антон Коль: 50 м, спина, класс S1, финал

20:30. Плавание. Мужчины: 50 м, спина, класс S2, финал

21:02. Плавание. Мужчины: 200 м, комплексный стиль, класс SM7, финал

21:10. Плавание. Женщины: 200 м, комплексный стиль, класс SM7, финал

21:35. Плавание. Мужчины: 50 м, свободный стиль, класс S11, финал

21:41. Плавание. Женщины: 50 м, свободный стиль, класс S11, финал

Напомним, по итогам 2 игровых дней Паралимпиады на счету Сине-желтых 8 наград. Первое "серебро" сборной принес пловец Антон Коль (100 м на спине, S1). Чуть позже еще одна представительница этого вида спорта Анна Гонтар стала третьей в заплыве на 50 м вольным стилем в классе S6. В этот же день пловец Александр Комаров стал третьим на дистанции 200 м, S5. Еще одну серебряную медаль выиграла пловчиха Ирина Пойда (200 м вольным стилем, класс S5).

Во второй соревновательный день Игр первую награду Украине в легкой атлетике принес метатель копья Владислав Белый (класс F38), а первое "золото" — пловец Комаров. Еще одно "серебро" в копилку сборной Украины принесла Ирина Пойда, ставшей мультимедалисткой в Париже, а бегунья Наталья Кобзарь стала второй в забеге на 200 м, Т37.