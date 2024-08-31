Україна виборола чергову медаль Паралімпіади у плаванні

Українські параплавці збирають урожай медалей у Парижі

У суботу, 31 серпня, на Паралімпійських іграх у Парижі українські плавці знову піднялися на п’єдестал пошани. На цей раз "бронзу" країні приніс Ярослав Денисенко.

Про це повідомляє "Телеграф". У запливі на 100 м на спині (клас S12) перемогу здобув британець Стівен Клег, який, до речі, оновив світовий рекорд. "Срібло" дісталося азербайджанцю Роману Салею.

На цю мить на рахунку Синьо-жовтих 13 нагород. У третій ігровий день скарбничка збірної України поповнилася медаллю у настільному тенісі (Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова виграли бронзу у міксті, клас XD17), а також срібною та бронзовою нагородами легкоатлетів Володимира Пономаренка та Романа Данилюка (штовхання 1). Крім того, Єгор Дементьєв виграв "срібло" у велотреку (клас С5, гонка переслідування).

У другий день Ігор першу нагороду Україні в легкій атлетиці приніс метальник списа Владислав Білий (клас F38), а перше "золото" — плавець Олександр Комаров. Ще одне "срібло" в скарбничку збірної України принесла Ірина Пойда, яка стала мультимедалісткою в Парижі, а бігунка Наталія Кобзар стала другою у забігу на 200 м, Т37.

Перше "срібло" збірній приніс плавець Антон Коль (100 м на спині, S1). Трохи згодом ще одна представниця цього виду спорту Анна Гонтар стала третьою у запливі на 50 м вільним стилем у класі S6. Цього ж дня плавець Комаров став третім на дистанції 200 м, S5. Ще одну срібну медаль виграла плавчиха Пойда (200 м вільним стилем, клас S5).