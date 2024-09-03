Украина выиграла очередную медаль в плавании

Украинские пара пловцы феноменально выступают в Париже

Во вторник, 3 сентября, на Паралимпийских играх в Париже проходит шестой медальный день. Украинский пловец Даниил Чуфаров завоевал серебряную медаль.

Украинец приплыл вторым в заплыве на 200 метров комплексом в классе SM11. Об этом сообщает "Телеграф".

Победу в заплыве с паралимпийским рекордом одержал Рогир Дорсман (Нидерланды), "бронза" досталась Давиду Кратохвилу из Чехии. Еще один украинец Михаил Сербин финишировал четвертым.

Напомним, на счету сборной Украины 39 наград на Паралимпийских играх в Париже. 3 сентября медаль стране в легкой атлетике принесла Оксана Ботурчук. В плавании в одном заплыве Андрей Трусов выиграл "золото", а Юрий Шенгур — "серебро".

Накануне серебряную медаль Украине принес пловец Андрей Трусов. Кроме того, Сергей Паламарчук выиграл "бронзу", а Денис Остапченко завоевал "золото" в этом же заплыве, Илья Яременко и Алексей Вирченко заняли второе и третье места соответственно в еще одном заплыве. В легкой атлетике в забеге на 100 метров в классе Т35 Игорь Цветов финишировал первым, в секторе для прыжков в длину Александр Литвиненко занял третье место, а Зоя Евсий выиграла "бронзу" в метании диска.