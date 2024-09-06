Українка Даниліна виграла "срібло" на Паралімпіаді у Парижі

Україна здобула медаль у ранковій сесії змагань

У п’ятницю, 6 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі проходить дев’ятий ігровий день. Синьо-жовті виграли першу медаль дня у легкій атлетиці.

Українка Людмила Даниліна здобула срібну медаль у бігу на 1500 м у класі T20. Про це повідомляє "Телеграф".

Перемогу в забігу здобула Барбара Бегановська-Заяць із Польщі, а "бронза" дісталася Антонії Кейлі Да Сілва Баррос із Бразилії. Додамо, що Людмила показала свій найкращий результат у кар’єрі.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 62 нагороди на Паралімпіаді-2024.

Напередодні 5 вересня першу медаль дня Україні принесла легкоатлетка Марія Помазан. Потім Павло Баль виграв історичну паралімпійську "бронзу" у велоспорті. Українці цього дня виграли три медалі у дзюдо: Наталія Ніколайчик виборола "золото", Анжела Гаврисюк виграла поєдинок за "бронзу", ще одну "бронзу" виборов Давид Хорава. У плаванні Данило Чуфаров приніс Україні "бронзу", а збірна України стала третьою в естафеті. Крім того, збірна України з голболу вперше виграла "срібло" на Паралімпіаді.