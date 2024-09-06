Пловець Остапченко приніс Україні "срібло" на Паралімпіаді

Українські пара плавці продовжують щодня радувати вболівальників медалями

У п’ятницю, 6 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі проходить дев’ятий ігровий день. Збірна України виграла першу медаль у паралімпійському басейні.

Український плавець Денис Остапченко виборов срібну медаль у запливі на 50 м вільним стилем у класі S3. Про це повідомляє "Телеграф".

Перемогу у запливі відсвяткував представник Туреччини Умут Унлю, а "бронза" дісталася Джозаї Топфу з Німеччини. Ще один українець Сергій Паламарчук показав четвертий результат.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 66 нагород на Паралімпіаді-2024. Напередодні "срібло" у легкій атлетиці країні принесла Людмила Даниліна. Крім того, "бронзу" у настільному тенісі виграв Максим Ніколенко, а велогонщик Єгор Дементьєв виграв групову шосейну гонку. У фехтуванні другу "бронзу" здобула Олена Федота-Ісаєва.

Напередодні 5 вересня першу медаль дня Україні принесла легкоатлетка Марія Помазан. Потім Павло Баль виграв історичну паралімпійську "бронзу" у велоспорті. Українці цього дня виграли три медалі у дзюдо: Наталія Ніколайчик виборола "золото", Анжела Гаврисюк виграла поєдинок за "бронзу", ще одну "бронзу" виборов Давид Хорава. У плаванні Данило Чуфаров приніс Україні "бронзу", а збірна України стала третьою в естафеті. Крім того, збірна України з голболу вперше виграла "срібло" на Паралімпіаді.