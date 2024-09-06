Україна виборола чергову медаль Паралімпіади у плаванні

Українські пара плавці блискуче виступають у Франції

У п’ятницю, 6 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі проходить дев’ятий ігровий день. Україна виграла другу медаль дня у паралімпійському басейні.

Українець Данило Чуфаров завоював срібну нагороду у запливі 100 м батерфляєм у класі S11. Про це повідомляє "Телеграф".

Перемогу в запливі відсвяткував плавець із Японії Кеїті Кімура, "бронза" дісталася його співвітчизнику Утю Томита.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 67 нагород на Паралімпіаді-2024. Напередодні "срібло" у легкій атлетиці країні принесла Людмила Даниліна. Крім того, "бронзу" у настільному тенісі виграв Максим Ніколенко, а велогонщик Єгор Дементьєв виграв групову шосейну гонку. У фехтуванні другу "бронзу" здобула Олена Федота-Ісаєва, а у плаванні Денис Остапченко завоював срібну медаль.

Напередодні 5 вересня першу медаль дня Україні принесла легкоатлетка Марія Помазан. Потім Павло Баль виграв історичну паралімпійську "бронзу" у велоспорті. Українці цього дня виграли три медалі у дзюдо: Наталія Ніколайчик виборола "золото", Анжела Гаврисюк виграла поєдинок за "бронзу", ще одну "бронзу" виборов Давид Хорава. У плаванні Данило Чуфаров приніс Україні "бронзу", а збірна України стала третьою в естафеті. Крім того, збірна України з голболу вперше виграла "срібло" на Паралімпіаді.