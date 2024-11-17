Албанія — Україна: букмекери озвучили прогноз на вирішальний матч Ліги націй

Фахівці віддають перевагу Синьо-жовтим

У вівторок, 19 листопада, збірна України з футболу зіграє проти Албанії у рамках останнього туру Ліги націй УЄФА. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Албанія — Україна.

На думку букмекерів, українці є невеликими фаворитами зустрічі. Про це повідомляє Favbet. Аналітики оцінили ймовірність перемоги українців у 40%, а албанців – у 31%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги націй Албанія — Україна

Favbet: (перемога Албанії 3,10 – нічия 3,30 – перемога України 2,41)

William Hill: (3,00 — 3,25 — 2,30)

Bwin: (3,00 — 3,30 — 2,35)

Поєдинок Албанія – Україна відбудеться у Тирані (Албанія) на стадіоні "Ейр Албанія". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися цю гру у прямому етері.

Нагадаємо, збірна України виступає у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками 5 турів українці посідають останнє місце у квартеті. У разі нічиєї чи поразки українці вилетять у дивізіон С.

У першому турі Албанія обіграла Синьо-жовтих із рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда здобула перемогу над Грузією (1:0), а в 4-му зіграла внічию з чехами (1:1). У 5-му турі українці не зуміли обіграти Грузію (1:1).