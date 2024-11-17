Албания — Украина: букмекеры озвучили прогноз на решающий матч Лиги наций

Специалисты отдают предпочтение Сине-желтым

Во вторник, 19 ноября, сборная Украины по футболу сыграет против Албании в рамках последнего тура Лиги наций УЕФА. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Албания — Украина.

По мнению букмекеров, украинцы являются небольшими фаворитами встречи. Об этом сообщает Favbet. Аналитики оценили вероятность победы украинцев в 40%, а албанцев — в 31%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги наций Албания — Украина

Favbet: (победа Албании 3,10 — ничья 3,30 — победа Украины 2,41)

William Hill: (3,00 — 3,25 — 2,30)

Bwin: (3,00 — 3,30 — 2,35)

Поединок Албания — Украина состоится в Тиране (Албания) на стадионе "Эйр Албания". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть эту игру в прямом эфире.

Напомним, сборная Украины выступает в первой группе дивизиона B Лиги наций вместе с командами Грузии, Чехии и Албании. По итогам 5 туров украинцы занимают последнее место в квартете. В случае ничьей или поражения украинцы вылетят в дивизион С.

В первом туре Албания обыграла Сине-желтых со счетом 2:1. Затем подопечные Сергея Реброва умудрились проиграть Чехии (2:3). В 3-м туре наша команда добыла победу над Грузией (1:0), а в 4-м — сыграла вничью с чехами (1:1). В 5-м туре украинцы не сумели обыграть Грузию (1:1).