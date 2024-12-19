Усик — Ф’юрі 2: букмекери змінили прогноз за 2 дні до бою

Український боксер, як і раніше, фаворит

Шанси на перемогу чемпіона світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО) у реванші з ексчемпіоном світу Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) знизилися. Бій Усик — Ф'юрі 2 відбудеться у суботу, 21 грудня.

Аналітики зменшили шанси Усика порівняно з прогнозом тижневої давності. Про це повідомляє Favbet.

Коефіцієнт на перемогу Олександра збільшився з 1,57 до 1,65. А ось коефіцієнт на тріумф Ф’юрі залишився незмінним — 2,40. Таким чином, ймовірність успіху "Кота" становить 61%, а "Циганського короля" — 42% при маржі букмекерів у 3%.

Зазначимо, напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися поєдинок в Україні. До речі, у першому бою Кіт роздільним рішенням суддів здолав Циганського короля.

Раніше повідомлялося, що тиждень шоу Усик — Ф'юрі 2 стартував 17 грудня з церемонії офіційного прибуття боксерів. Олександр знову здивував вибором вбрання, а Тайсон пройшовся червоною доріжкою в спортивному костюмі. 18 грудня боксери провели відкриті тренування, Кіт працював під пісню Артема Пивоварова, який співав наживо.