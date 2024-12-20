Зеленський заборонив Усику сильно бити Ф’юрі (відео)

Президент України пожартував, що за такого розкладу Велика Британія перестане постачати в Україну ракети Storm Shadow

У п’ятницю, 20 грудня, президент України Володимир Зеленський поспілкувався по відеозв’язку з чемпіоном світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (22-0, 14 КО), який незабаром вийде на ринг проти колишнього чемпіона світу Тайсона Ф’юрі (34-1-1, 24 КО). Реванш між боксерами заплановано на 21 грудня.

Відповідну розмову Зеленський опублікував на своїй сторінці в Instagram. Президент України пожартував, що Усику не слід сильно бити Ф’юрі, адже тоді британська влада перестане постачати Storm Shadow в Україну.

"Коли перемагатимеш Ф’юрі, там не сильно, щоб вони нам не заборонили Storm Shadow", — пожартував Зеленський.

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися поєдинок Усик — Ф’юрі 2 в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на другий бій. У першому поєдинку Кіт роздільним рішенням суддів здолав Циганського короля.

Тиждень шоу Усик — Ф’юрі 2 стартував 17 грудня з церемонії офіційного прибуття боксерів. Олександр знову здивував вибором вбрання, а Тайсон пройшовся червоною доріжкою в спортивному костюмі. 18 грудня боксери провели відкриті тренування, Кіт працював під пісню Артема Пивоварова, який співав наживо. Наступного дня спортсмени поспілкувалися з пресою та влаштували 10-хвилинну дуель поглядів.