Зеленский запретил Усику избивать Фьюри (видео)

Президент Украины пошутил, что при таком раскладе Великобритания перестанет поставлять в Украину ракеты Storm Shadow

В пятницу, 20 декабря, президент Украины Владимир Зеленский пообщался по видеосвязи с чемпионом мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (22-0, 14 КО), который вскоре выйдет на ринг против бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО). Реванш между боксерами запланирован на 21 декабря.

Соответствующий разговор Зеленский опубликовал на своей странице в Instagram. Президент Украины пошутил, что Усику не следует сильно избивать Фьюри, ведь тогда британские власти перестанут поставлять Storm Shadow в Украину.

"Когда будешь побеждать Фьюри, там не сильно, чтобы они нам не запретили Storm Shadow", — пошутил Зеленский.

Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть поединок Усик — Фьюри 2 в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на второй бой. В первом поединке Кот раздельным решением судей одолел Цыганского короля.

Неделя шоу Усик — Фьюри 2 стартовала 17 декабря с церемонии официального прибытия боксеров. Александр вновь удивил выбором наряда, а Тайсон прошелся по красной дорожке в спортивном костюме. 18 декабря боксеры провели открытые тренировки, Кот работал под песню Артема Пивоварова, который пел вживую. На следующий день спортсмены пообщались с прессой и устроили 10-минутную дуэль взглядов.