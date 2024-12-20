Усик — Ф’юрі 2: штучний інтелект дав прогноз на реванш

Штучний інтелект чекає на видовищний бій у виконанні іменитих боксерів

Думка Штучного інтелекту (ШІ) про бій-реванш Олександр Усик (22-0, 14 КО) — Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) розділилася. Цей поєдинок пройде у рамках вечора боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

"Телеграф" попросив у ШІ дати прогноз на другий бій Усик — Ф’юрі. Думки ChatGPT о1 і Claude (Antropic) про переможця поєдинку не збіглися.

ChatGPT о1

"Мій суб’єктивний висновок: шанси дуже близькі до рівних, але невелика перевага, на мою думку, все ж на боці Усика, через його стабільність і кращу останню форму, продемонстровану у попередніх боях. У довгому технічному протистоянні Усик має шанс на перемогу за очками, якщо не дозволить Ф’юрі перетворити бій на брудний клінчевий поєдинок. Якщо ж Ф’юрі буде у феноменальній фізичній і ментальній формі, його антропометрія і досвід можуть схилити терези в його бік.

Проте при поточному розкладі – ставлю на перемогу Усика за очками, у важкому та конкурентному бою", – йдеться у повідомленні.

Claude (Antropic)

"Мій прогноз: Перемога буде складною і непередбачуваною. Враховуючи майстерність обох спортсменів, я схиляюся до перемоги Тайсона Ф'юрі за очками з мінімальним відривом. Визначальними факторами стануть витривалість британця та його вагова перевага", — йдеться у повідомленні.

Gemini (Google)

"Враховуючи результати першого бою та аналізуючи сильні та слабкі сторони обох боксерів, я вважаю, що шанси на перемогу приблизно рівні. Усик має всі шанси знову перемогти завдяки своїй техніці та тактичній підготовці. Ф'юрі, в свою чергу, буде намагатися використати свої габарити та силу удару.

Остаточний результат бою буде залежати від багатьох факторів, і передбачити його зі стовідсотковою впевненістю неможливо. Однак, можна з упевненістю сказати, що нас чекає захопливий та напружений поєдинок", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, реванш Усик — Ф’юрі 2 відбудеться у суботу, 21 грудня. Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися поєдинок в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на другий бій. У першому поєдинку Кіт роздільним рішенням суддів здолав Циганського короля.

Тиждень шоу Усик — Ф’юрі 2 стартував 17 грудня з церемонії офіційного прибуття боксерів. Олександр знову здивував вибором вбрання, а Тайсон пройшовся червоною доріжкою в спортивному костюмі. 18 грудня боксери провели відкриті тренування, Кіт працював під пісню Артема Пивоварова, який співав наживо. Наступного дня спортсмени поспілкувалися з пресою та влаштували 10-хвилинну дуель поглядів.