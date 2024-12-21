Усик — Ф’юрі 2: букмекери змінили прогноз у день бою

Український боксер все ще фаворит, але шанси британця зростають

У суботу, 21 грудня, у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді, відбудеться великий бій. Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик (22-0, 14 KO) та колишній чемпіон світу у цій вазі британець Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 KO) проведуть реванш.

У день поєдинку букмекери змінили котирування на бій. Про це повідомляє Favbet.

Аналітики "зменшили" шанси Усика на перемогу. На цей результат можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,72. Водночас шанси на тріумф Ф’юрі зросли — коефіцієнт 2,25. За 2 дні до шоу букмекери давали на перемогу українця та британця коефіцієнти 1,65 та 2,40 відповідно. Ця тенденція зберігалася протягом усього тижня, під час якого "Циганський король" продемонстрував холоднокровність без випадів у бік Кота.

Фахівці вважають, що боксери, ймовірно, пройдуть усю дистанцію поєдинку у 12 раундів.

Крім того, аналітики впевнені, що Усик не опиниться в нокдауні в реванші.

Найімовірнішим результатом поєдинку букмекери називають перемогу Усика за очками.

Нагадаємо, тиждень шоу Усик — Ф’юрі 2 стартував 17 грудня з церемонії офіційного прибуття боксерів. Олександр знову здивував вибором вбрання, а Тайсон пройшовся червоною доріжкою в спортивному костюмі. 18 грудня боксери провели відкриті тренування, Кіт працював під пісню Артема Пивоварова, який співав наживо.

Наступного дня спортсмени поспілкувалися з пресою і влаштували 10-хвилинну дуель поглядів. А за день до бою Усик та Ф'юрі взяли участь в офіційній церемонії зважування. Британець переважив українця майже на 25 кг – 127,4 кг проти 102,5 кг. Цікаво, що фінальна дуель поглядів тривала лише 3 секунди, після чого "Циганський король" відвернувся від українця.