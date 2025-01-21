"Галатасарай" — "Динамо": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Біло-сині вже не мають жодних турнірних завдань у єврокубках

У вівторок, 21 січня, київське "Динамо" зіграє гостьовий поєдинок проти стамбульського "Галатасарая" у рамках 7-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25. Напередодні кияни провели зимовий збір, готуючись до цієї гри.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Галатасарай" — "Динамо". Початок гри о 17:30 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Галатасарай" — "Динамо" (оновлюється)

Кияни провалили єврокубкову кампанію, і все, що залишається підопічним Олександра Шовковського, це голосно грюкнути дверима. Проте виїзд до Стамбула, на думку аналітиків, нічим добрим для киян не закінчиться. До речі, турецький клуб у разі перемоги наблизитися до виходу у 1/8 фіналу ЛЄ.

Матч "Галатасарай" — "Динамо" відбудеться у Стамбулі (Туреччина) на "Алі Самі Єн Спор Комплекси". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де й о котрій годині дивитися гру в Україні, а також ділився прогнозом на це протистояння.

Нагадаємо, за підсумками шести турів Ліги Європи "Динамо" набрало 0 очок та достроково припинило боротьбу за вихід у плей-оф ЛЄ. У першій грі Біло-Сині розгромно поступилися "Лаціо" (0:3), після чого столична команда програла "Гоффенгайму" (0:2). У третьому турі Біло-Сині не зуміли стримати "Рому" (0:1), потім пропустили 4 голи від "Ференцвароша" (0:4). У 5-му турі кияни зазнали поразки від "Вікторії" (1:2), а в 6-му — від "Реала Сосьєдад" (0:3).

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф ЛЄ за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. "Динамівці" потрапили на турнір через кваліфікацію Ліги чемпіонів, програвши в останньому раунді відбору.