Магучіх лише з "бронзою": злива втрутилася в плани українки на ЧС-2025 (відео)

Українські стрибунки у висоту виступили на головному старті року

У неділю, 21 вересня, у Токіо (Японія) відбувся фінал чемпіонату світу зі стрибків у висоту серед жінок. Україну в секторі представляли Ярослава Магучіх та Юлія Левченко, які напередодні успішно подолали кваліфікаційний бар’єр.

Перемогу на турнірі здобула Нікола Оліслагерс з Австралії (2,00 м). Про це повідомляє "Телеграф".

Друге місце посіла Марія Жодзік (2,00 м) з Польщі, а "бронза" дісталася Ярославі Магучіх (1,97 м) та представниці Сербії Ангеліні Топіч (1,97 м). Ярослава не зуміла взяти висоту 2,00 м, після чого перенесла спроби на 2,02 м, але також провалила їх. Ще одна українка Юлія Левченко (5-те місце) з результатом 1,97 м опинилася поза п’єдесталом пошани через більшу кількість спроб.

Додамо, що під час фіналу, коли легкоатлетки стрибали висоту 2,00 м, у Токіо пішов проливний дощ, через що змагання були призупинені. На висоті 2,02 м злива знову призупинила турнір.

Повне відео фіналу ЧС-2025 зі стрибків у висоту серед жінок

Нагадаємо, Магучіх проводить неоднозначний сезон. Ярослава стартувала з перемоги на змаганнях в Італії, підкоривши висоту 1,94 м, а потім перемогла на турнірі у Словаччині (2,01 м). Крім того, українка виграла чемпіонат Європи у закритому приміщенні (1,99 м).

Магучіх виборола золоті медалі на двох стартових етапах "Діамантової ліги" у Китаї. Спочатку українка тріумфувала у Сямені, після чого перемогла у Шанхаї. Серія перемог Ярослави завершилася у Стокгольмі (Швеція), де українка поступилася Оліслагерс. На етапі в Сілезії українка знову повернула собі пальму першості з результатом 2,00 м. У фіналі сезону українка знову програла Оліслагерс.

На чемпіонаті світу в приміщенні Магучіх стала лише третьою, а на супертурнірі в Катарі Ярослава перемогла з результатом 2,02 м.